Z cesty, cyklisto! Vrací se nápad zrušit odstup 1,5 metru

Zuzana Ožanová hned na úvod telefonického rozhovoru disciplinovaně hlásí, že sice právě řídí, ale v autě má handsfree. Takže může mluvit, aniž by porušovala dopravní předpisy. Na jejich dodržování si dvaapadesátiletá poslankyně ANO zakládá. Před zvolením do sněmovny v roce 2017 pracovala doma v Orlové jako úřednice zodpovědná za dopravně správní agendu.

K této práci se chce jednou profesně vrátit. A tak v autě jezdí předpisově a ve sněmovně zkouší pravidla silničního provozu opakovaně měnit podle toho, jakou má sama s vyřizováním nehod zkušenost. „Mně jde jen o bezpečnost,“ zdůrazňuje k trojici svých nových návrhů, které – stejně jako při podobných pokusech v minulosti – vzbudily rozruch hlavně mezi příznivci cyklistiky.

Ožanová navrhuje tři změny, některé z nich už poněkolikáté. Ve čtvrtek se budou projednávat v rámci balíku poslaneckých dodatků k rozsáhlejší vládní úpravě bodového systému. Za prvé jde o zrušení loni zavedené – a veřejně hojně diskutované – povinnosti předjíždět cyklistu s odstupem 1,5 metru. Alternativně poslankyně navrhuje zachovat tuto povinnost jen „na silnicích a místních komunikacích“. Dále navrhuje, aby na kole museli všichni povinně jezdit v přilbě (dnes musí jen nezletilí). A za třetí pak upravit paragraf 57 stávajícího zákona o povinnostech cyklistů tak, aby v místech, kde vede paralelní cyklostezka, nesměli spolu s auty na silnici.

„Proč nemá i cyklista povinnost míjet chodce s odstupem 1,5 metru? O mně si všichni myslí, že jsem proti cyklistům, ale tak to není, já se jen snažím o to, aby legislativa byla vyvážená,“ vysvětluje poslankyně, podle níž dnešní paragrafy až moc straní cyklistům - a to bezpečnosti ve výsledku spíš škodí, než pomáhá. Povinné přilby a vykázání kol mimo silnice bere jako krok k vyváženosti a zároveň bezpečnosti.

Ilustrační foto • Autor: Matěj Stránský

A bezpečnost prý nenaruší ani zrušení 1,5metrového odstupu, protože v existujících ustanoveních silničního zákona je jiné, obecné ustanovení, které dává řidičům za povinnost chovat se za všech okolností ukázněně a neohrožovat život ani zdraví dalších účastníků silničního provozu.

Právník a cyklista Tomáš Kindl pomáhal 1,5metrový odstup prosadit, v minulém volebním období zákonodárce osobně obcházel a v rámci občanské iniciativy trpělivě sbíral hlasy. Zrušení odstupu tedy logicky neschvaluje. Cyklisté si podle něj zaslouží jasně kvantifikovanou zákonnou záruku, jak se jim auta musí na silnicích vyhnout, protože jinak by si každý vykládal ukázněnost po svém. Také vykazovat kola ze silnic na cyklostezky je podle Kindla nefér.

„Cyklostezky přece nevznikají pro to, aby silnice zůstaly jen pro auta,“ namítá s tím, že cyklostezky jsou navíc často kombinované pro kola i pro chodce, takže nutit cyklisty jezdit jen tam by bezpečnosti moc neprospělo. Ač je sám příznivec rychlé silniční cyklistiky, má pochyby i o plošné povinnosti nosit přilbu. „Byla by to velká překážka pro sdílená kola, pro městskou cyklistiku nebo pro spoustu žen nebo seniorů. Mnoho lidí by pak na kolo vůbec nesedlo. Helma může snížit riziko některých následků nehody, ale pro celkové zdraví populace je výrazně prospěšnější, když užití helmy necháme na svobodném rozhodnutí každého a nikoho od pohybu neodrazujeme,“ míní Kindl, podle něhož nikde na světě „snad kromě Finska“ tak přísné nároky nejsou.

O tom, jak si nové návrhy povedou ve sněmovně, hodně napoví čtvrteční jednání hospodářského výboru. V něm Ožanová působí a bude probírat všechny pozměňovací návrhy včetně těch jejích v rámci přípravné debaty před následným projednáváním v celé sněmovně. To proběhne nejspíš v červnu.

„Asi jdu do prohrané bitvy, ale stoupenci bezpečnosti by měli přistoupit přinejmenším na ty přilby,“ říká před hlasováním poslankyně. Ministerstvo dopravy její návrhy podporovat nebude a podobné to může být u některých kolegů v ANO. „Moje stanovisko k nápadům kolegyně je negativní,“ říká místopředseda hospodářského výboru za ANO Martin Kolovratník, podle něhož třeba 1,5metrový odstup v praxi zafungoval jako krok ke „kultivaci prostředí a zlepšení vztahů mezi účastníky provozu“.

Kdo si ale pamatuje předloňskou vzrušenou debatu, když se 1,5metrový odstup zaváděl, tak ví, že hlasování může dopadnout všelijak.

