Ukrajinskou armádu povede bojovník proti korupci

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Jak důležitý je pro pokračování ukrajinské ofenzivy fakt, že právě skončil ministr obrany Oleksij Reznikov? Na veřejnosti nepochybně známý ministr obrany v pondělí podepsal rezignaci, pouhý den poté, co jeho konec oznámil v pravidelném poselství ukrajinskému lidu prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Rozhodl jsem se vyměnit ministra obrany Ukrajiny. Oleksij Reznikov má za sebou více než 550 dní plnohodnotné války. Domnívám se, že ministerstvo potřebuje nové přístupy a jiné formáty interakce jak s armádou, tak s celou společností,“ prohlásil prezident

Reznikova tvář oblétla svět té noci, kdy Rusko loni na konci února opět napadlo Ukrajinu. Na známém videu stál po boku Zelenského společně s šéfem jeho kabinetu, poradcem a premiérem - a prezident oznamoval, že vedení ukrajinského státu zůstává v napadené zemi a bude bojovat proti agresorovi. Reznikov – stejně jako Zelenskyj - tehdy nevyužil nabídku Američanů na bezpečný azyl. Setrval v Kyjevě a stal se jednou z hlavních tváří ukrajinské rezistence.

Autor: REUTERS

Co se týká vojenských strategií, taktiky boje a plánování ofenziv včetně té současné, Reznikov – jak tvrdí znalci ukrajinských reálií – zásadní roli podle všeho nikdy nehrál. To vše měli na starosti především šéf armády Valerij Zalužnyj a velitel pozemních sil Oleksandr Syrskyj, speciální diverzní operace pak řídí šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov a další armádní představitelé. Reznikov působil spíše jako armádní diplomat, hodně času trávil v zahraničí, kde společně s prezidentem Zelenským lobboval u představitelů západních států, aby Ukrajině dodali potřebné zbraně.

Renomovaný ukrajinský právník a politik v tom byl nepochybně úspěšný, na Západě si vybudoval hodně vazeb. I v tomhle však může být nahraditelný. V lobbingu sehrává klíčovou sám přímo prezident, na starosti ho má i šéf jeho kabinetu Andrij Jermak. Když se Zelenskyj nakonec rozhodl Reznikova nahradit, o čemž se spekulovalo se již od začátku letošního roku, musí cítit, že to Ukrajinu v zápasu s Ruskem zásadně nepoškodí. V opačném případě by riskoval svoji prestiž u veřejnosti.

Reznikova v posledních měsících oslabovaly korupční kauzy, na veřejnost vyšla řada afér ohledně nákupu vojenské techniky a proviantu – což jsou věci, proti nimž Zelenskyj hlasitě vystupuje. Vadí to i ukrajinské veřejnosti a západním politikům. Reznikova střídá krymský Tatar Rustem Umerov, šéf Fondu národního majetku, hlavního ukrajinského privatizačního fondu, který má pověst protikorupčního bojovníka. Účastnil se také opakovaně důležitých diplomatických jednání včetně výměny zajatců a dohody, které garantovala možnost vyvážet obilí přes Černé moře.

Aktuální protiofenziva momentálně postupuje rychleji než v uplynulých měsících. Ukrajincům se podařil na jihu země průlom do první obranné linie Rusů: dostali se na dvou místech přes minová pole a blíží se druhé obranné linii (celkem jsou tři). Jestli se jim podaří překročit všechny, můžou se dostat k Azovskému moři a rozdělit ruská vojska, která by na Krymu byla izolována od zbytku ruské armády. To už ale bude pod formálním dohledem nového ministra obrany.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter.