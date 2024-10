Věříš na život po lásce a Auto-Tune?

Ceremoniál se shodou okolností odehrával přesně v den šestadvacátého výročí vydání singlu Believe, který zpěvačku v letech 1998 a 1999 vrátil do hitparád a první ligy. I proto jej tady odzpívala jako duet s gratulantkou Dua Lipou. Současně to byl sám o sobě song, který předznamenal novou podobu popu ve 21. století. Cher ve skladbě Believe poprvé využila efektu auto-tune nikoli jen jako jemné korekce nepřesně intonujícího zpěvu, jak tomu bývalo doposud.