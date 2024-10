Ubytujeme migranty. Zn. jen pro Giorgiu Meloni

Naštěstí se čeští politici zajímají o Balkán (a hlavně Srbsko) víc a víc, a to dokonce tak, že se zřejmě ještě do konce roku do Bělehradu podívá předseda vlády a v delším časovém horizontu možná i prezident republiky. Uvidíme, jaká další témata kromě integrace do EU, lithia a podpory Ukrajiny budou se svými srbskými protějšky rozebírat. Výrazně aktivnější česká zahraniční politika směrem k Srbsku je nicméně pozoruhodná, takže zde o těchto schůzkám ještě budete číst.