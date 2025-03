Tady není potřeba policajt, tady je potřeba kat! Do maďarské předvolební kampaně prosáklo násilí

Vést opoziční kampaň začalo být v Maďarsku nepříjemné. Za poslední dva týdny se odehrálo hned několik incidentů, kdy politiky hlavní strany TISZA nebo její dobrovolníky někdo na ulici napadl, pokřikoval na ně či do nich strkal. Minulou neděli ve městě Körmend na šéfa strany Pétera Magyara při projevu nejprve pokřikoval jeden z posluchačů (že on a jeho prarodiče jsou „komunisti“), následně začal strkat do okolostojících. Přítomní policisté ho z davu vyvedli, a protože se odmítl legitimovat, tak ho taky odvezli na stanici.