Průvodce vládní krizí

V posledních dnech jsme vám nabídli vhled do toho, jak rozhodnutí premiéra Fialy odvolat vicepremiéra a šéfa Pirátů Ivana Bartoše vznikalo. A také, jak pirátské vedení hodnotí to, co se na stranu sneslo minulý víkend, totiž porážku v krajských volbách, a také to, jakým směrem se Piráti dívají, když se dívají do zatím nejisté budoucnosti.