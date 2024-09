Končící místopředsedkyně Pirátů: Naši voliči jsou přísní a my nemáme osobnosti

Stalo se to, že jsme probírali znovu situaci na vedení, a shodli jsme se, že původní plánovaný krok, že skončit chceme, uděláme už v neděli a nebudeme čekat na projevení důvěry. Já už jsem stejně dřív v neděli rezignovala, protože jsem to slíbila před volbami. Zbytek předsednictva se pro to nakonec rozhodl taky. Nebylo to ale nic neočekávatelného, bavili jsme se o tom už v sobotu večer - a nakonec, když emoce z voleb opadly, došlo ke kolektivnímu rozhodnutí o odchodu.