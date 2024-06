Pozvánka na oslavu nerdství

Dnes jsem se probudil s vědomím, že nemusím jako každé ráno vymýšlet, co si vezmu na sebe. Věděl jsem totiž, že už za pár hodin v Respektu natáčíme podcast věnovaný spisovateli J. R. R. Tolkienovi, a tak jsem v šatníku tematicky sáhl po triku s motivem Pána Prstenů. Jindy ho skoro nenosím, protože nechci působit jako nerd, tedy lehce podivínský nadšenec do světa fantasy a nedospělý snílek utíkající do pohádkového světa Středozemě plného elfů nebo hobitů. Dneska je mi to ale jedno, protože si v redakčním studiu budu povídat s podobně postiženými spiklenci. Triko je navíc nerdské jen nenápadně a na první pohled vypadá, že se jím hlásím ke kapele Joy Division, která je naopak vnímána jako hodně cool. Zasvěcený pozorovatel ovšem pozná, že jde o sofistikovanou hru s motivy. Posuďte sami: