Orbán: Kdo nemá ruce od krve, ten doopravdy nebojuje. Co tahle zásada znamená pro Maďarsko?

Cesty po dětských domovech v zemi jsou jednou ze součástí Magyarovy kampaně. Tyhle instituce, stejně jako školy nebo nemocnice, jsou v maďarském státě chronicky podfinancované. Občané, včetně voličů Fideszu, to vědí a jsou s tím nespokojení. Magyar je objíždí, v krabicích nosí hračky a oblečení, což dává smysl, ač je to nesmysl (to poslední, co děti v děcácích v západním světě potřebují, jsou další hračky a oblečení, ale „razantní zlepšení pracovních podmínek vychovatelů“ či „systémová změna podpory pěstounství“ se v krabicích nosit a ve videoklipech na sociálních sítích ukazovat nedají).