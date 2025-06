ODS sehnala novou ministryni, SOCDEM se s partnery nedařilo a ztratila drahocenný čas

V mezičase stranu navíc opouštěli výrazní členové nebo vznikaly výzvy na další postup bez KSČM nebo ANO. Co je ale podstatnější: strana přicházela o čas, v němž by mohla voličům důvěryhodně vysvětlit, v čem se odlišuje od obou zmíněných partají, že třeba nabízí řešení, která jejich voličům skutečně mohou pomoci. Pro stranu je to škoda, zejména proto, že předsedkyni Janě Maláčové se nedají upřít komunikační schopnosti: s energií zvládne besedovat v kulturáku i se prosadit v televizní debatě. Uvidíme, jak hlasitě a důvěryhodně se SOCDEM povede prosadit v závěrečných fázích kampaně.