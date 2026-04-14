Nadaným dětem nejvíc pomůže, když si jich systém všimne co nejdřív
Naopak tolik oblíbené výběrové školy mají podle dostupných dat jen malý efekt, říká nový výzkum
Okřídlenou výmluvou školáků, kterým se zrovna nevyvedla písemka z matematiky či fyziky, bývají slova, že věhlasný Albert Einstein měl z těchto předmětů taky pětky. Co na tom, že je to mnohokrát vyvrácený mýtus a v obou naopak vždycky vynikal? Současně se o slavném fyzikovi také říká, že v pěti letech hodil po svém učiteli židli, protože se mu nelíbil jeho styl výuky. To všechno nás může vést i k otázce, jak by asi Einstein prosperoval v současném českém školství. Stačilo by mu jeho nadání ve zdejším systému k tomu, aby se zapsal do dějin? Nebo by jím propadl a zařadil se mezi ty, jimž odborníci s využitím jeho jména přezdívají „ztracení Einsteini“?
Výzkumník Tomáš Protivínský z think tanku IDEA při institutu CERGE-EI publikoval novou analýzu, v níž shromáždil poznatky ekonomických studií zkoumajících dopady různých programů na podporu nadaných školáků. A stručně řečeno došel k tomu, že pozitivní vliv na rozvoj talentů ve školách má včasná identifikace nadaných dětí, kvalitní učitelé, kteří se jim potom věnují, a také dobře zacílená podpora.
Pokud jde o včasné rozpoznání talentu u dětí, nelze přitom podle Protivínského spoléhat na rodiče nebo pedagogy, kteří mohou nadání přehlédnout. Hrozí to zejména u znevýhodněných skupin studentů. Vědec proto prosazuje hledání cest, které nikoho nevynechají. „Plošný screening v raném věku doplněný o komplexní diagnostiku se ukazuje jako efektivnější přístup, který dokáže odhalit výrazně více nadaných žáků zejména mezi dívkami a žáky ze znevýhodněného prostředí,“ píše Protivínský.
Psychometricky spolehlivý screening může mít různou podobu. Vědec ve studii zmiňuje například diagnostický systém, který vyvíjejí odborníci z brněnské Masarykovy univerzity. Je vhodný pro žáky od první do šesté třídy a k jejich otestování využívá jednoduché počítačové hry.
