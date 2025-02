Na Grammy se nejvíce dařilo chaotickému popu

Nečekané i naprosto předvídatelné momenty přineslo nedělní předávání cen Grammy. Nejvíc jich shrábl Kendrick Lamar, odnesl si jich pět. A bylo to také historicky poprvé, kdy nějaký diss track – v tomto případě skladba Not Like Us namířená proti rapperu Drakeovi – získal sošku za skladbu roku.