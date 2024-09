Koncert Nilse Frahma: Nechceme žádné lidské zvuky

Když si Nils Frahm po příchodu na pódium na ruce navlékl rukavice, namočil je do vody, a pak několika kapkami ostříkal přední řady publika, bylo to gesto, které jako kdyby navazovalo na deštivý večer. Hlavně kvůli němu se vystoupení plánované minulý pátek 13. září ještě pod širým nebem na drážďanské scéně Junge Garde uprostřed historického městského parku Großer Garten přesunulo do prostoru Alter Schlachthof (tedy koncertního sálu zbudovaného z bývalých jatek).