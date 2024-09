Jsme hrozně mladí na to, abychom umírali

Dnešní Playlist bude věnován dvěma výstavám s výraznými hudebními vlivy, na které bych vás samozřejmě rád pozval, kdyby ovšem v neděli neskončily. Takže je trochu smůla, že mluvím o něčem, co už vidět nemůžete, ale snad mi to odpustíte. Sám jsem je v londýnské Hayward Gallery stihl na poslední chvíli a chtěl bych se o to podělit. Obě se věnují tématu dekolonializace, obě se vzpouzejí západocentrickému pojetí dějin a obě pracují s výraznými hudebními prvky.