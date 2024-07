Je jenom jedna broskev s dírou uprostřed

Počet kapelních triček v mém regálu se zřejmě blíží ke dvěma stovkám. Vím – je to nemocné mít jich tolik, ale to sem teď nepatří. Žádné z nich nevzbuzuje na ulici tolik reakcí a nevěřícných konsternovaných pohledů jako to, které jsem si koupil na comebackovém koncertu kapely L7 v roce 2015. Jeho původní design ovšem sahá ještě do devadesátých let: je na něm vidět žena v podprsence, korzetovém a podvazkovém pásu, která si ke svému klínu na šňůře přitahuje mužskou hlavu. Výjev je doprovázen sloganem „Smell the Magic“.