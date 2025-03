Film Mickey 17 má hudbu, jakou by hollywoodský skladatel nikdy nesložil

Spíše, než by akcentoval velkolepý dobyvatelský rozměr, nechává Čong Če-li promlouvat spíše hudbu salónní a v mnohém konejšivě měšťanskou, což jen kontrastuje s krutostí zacházení, jehož se hlavnímu hrdinovi dostává. Jediné znepokojivé momenty nastávají až s využitím tuvinského hrdelního zpěvu, který skladatel zapojil do skladeb Why Kill Luco? a Chaos a imituje jím jazyk tvorů z planety Nilfheim, s nimiž se kolonizátoři chystají utkat. „Hudba Čong Če-ila je plný svérázných rozhodnutí, která by etablovaný hollywoodský skladatel pravděpodobně nikdy neučinil, a skutečnost, že režisér Džun-ho Pong tento přístup podporoval, je jen chvályhodná,“ poznamenal o hudbě soundtrackový specialista a blogger Jonathan Broxton.