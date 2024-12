Chilly Gonzales: První borec z undergroundu s klavírní deskou

Co byla před dvaceti lety minoritní záležitost pro fajnšmekry, je ale podle současných měřítek megahit. Solo Piano přesně zapadá do trendu klavírní hudby, jež představuje tučný byznys. Streamovací služba Spotify ji nálepkuje názvem „neoclassical“ a dočkává se desítek milionů přehrání. A Chillyho Gonzalese to pěkně štve – z čehož se vypsal ve výborném textu Why I Regret Giving Birth to the Neoclassical Genre (Proč lituju, že jsem stvořil neoklasický žánr).