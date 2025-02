Bosenským zbrojovkám se daří. Nakupuje od nic stále více i Česko

Bosna a Hercegovina v posledních letech výrazně posílila vývoz zbraní a munice – od roku 2020 se více než zdvojnásobil. Loni Bosna prodala vojenský materiál do zahraničí v hodnotě 178 milionů eur, v roce 2020 to bylo 72 milionů eur. A loni jsme mezi pěti největšími odběrateli zbraní z Bosny a Hercegoviny (BaH) byli i my – vyplývá to z dat Úřadu pro nepřímé daně BaH.