27. 3. 20263 minuty

Boris Šťastný chce být ministrem, který bude mít ministerstvo

S úředníky, budovou a vší parádou. Náklady prý budou nulové

Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Poměrně hladké a rychlé vyjednávání o podobě vlády Andreje Babiše se zaseklo, když Motoristé chtěli v kabinetu post pro šéfa poslaneckého klubu Borise Šťastného. Všechny rezorty už byly rozdělené, a tak vznikla myšlenka na ministra pro sport, prevenci a zdraví – ovšem bez portfeje při Úřadu vlády. Že to i tak bere kabinet vážně, a nikoli jen jako cenu útěchy, mělo dokázat, že je tématu věnována celá kapitola v programovém prohlášení.

Zatímco podle prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas vnímalo 47 procent občanů nově vzniklou funkci ministra pro sport, prevenci a zdraví jako zbytečnost, Česká unie sportu krok ocenila. A právě se sportovními organizacemi chce teď ministr Šťastný jednat. Mimo jiné o tom, zda by uvítaly vznik „regulérního“ ministerstva pro sport, tedy úřadu s aparátem a agendou.

Rezort podle něj dává smysl v tom, že by v jednom úřadu a případně i v budově byli zaměstnanci rezortu i Národní sportovní agentury, která pod Šťastného gesci spadá. Sportu by se tím zvýšila i prestiž. V budoucnu by navíc bylo složitější rušit celý rezort oproti funkci ministra bez portfeje. Ostatně to ví i současný kabinet, který zrušil po přechozí vládě posty ministra pro evropské záležitosti a vědu a výzkum.

