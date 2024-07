Vary 5: Film Vlny o rozhlase v roce 1968 vypráví o těch, kteří v osudnou chvíli „zasvítili“

Československá historie jako velká akce, velké emoce a velká zkratka „nečesky“ podřízená pravidlům hollywoodského vyprávění. Takovou cestu zvolil u svého třetího filmu Vlny, zasazeného do zlomových let 1967–1968, Jiří Mádl. Ten se z oblíbeného herce, jenž prorazil před dvaceti lety teenagerskou komedií Snowboarďáci, systematičností a s očima upřenýma na cíl vypracoval na režiséra, který chce být brán vážně. Nejen jako režírující herec. Řekl si o to právě Vlnami, jež měly premiéru na karlovarském filmovém festivalu a do kin přijdou 15. srpna, týden před výročím okupace srpna 1968.