Policista na pokraji nervového zhroucení, vražda srbského premiéra a ženy v písečných dunách

Na příjmu (The Responder) / ČT / 1. 11. „Mám někoho na příjmu, prosím? Tenhle chlapík se zdá být oblečený. Minimálně od pasu nahoru. Může někdo zasáhnout.“ Úvodní titulková sekvence šestidílné britské kriminální minisérie Na příjmu, kterou si anglické publikum mohlo užít už před dvěma lety a která je teď k vidění v České televizi, je bravurní intro do nočního světa i hlavy liverpoolského policisty. Chaos a násilí ulic jako by odrážely rozjitřenou mysl muže zákona na hraně. Naprosto výjimečný Martin Freeman – k nepoznání od jakýchkoliv jeho předchozích rolí – je tu k dokonalosti převtělený do bývalého detektiva sesazeného na obyčejného pochůzkáře kvůli podezření z korupce. Navíc se mu hromadí emoční a rodinné problémy, které nedokáže vyřešit ani terapie, na níž povinně chodí poté, co se rozbrečel ve službě. Město na muže potlačujícího zlobu, depresi a bolest chrlí jeden problém za druhým – včetně zmíněného polonahého chlápka. Během první noci řeší sousedskou hádku, pomáhá sbírat kusy těla u nehody a musí ignorovat nadávky tlup ožralých. testosteronem nadupaných mladíků. Okoralý veterán, jenž si nedělá iluze o fungování britské justice ani spravedlnosti, se zoufale snaží udržet jasnou hranici mezi dobrem a zlem. Být policajtem, ale taky být dobrým člověkem a pomáhat těm, kterých by si jinak systém nevšímal. Ocitá se ale sám na hraně zákona, když se mu do rukou dostanou kila kokainu. Scénář, jejž napsal bývalý policista Tony Schumacher, neplýtvá slovy ani situacemi. Jen málokdy se podaří spojit téměř dokumentaristicky věrnou kriminálku s morální filozofií a zprávou o rozpadu systému.