Pam Rabbit: Love songy mi vůbec nejdou

Podobně jako Dua Lipa, Billie Eilish nebo Olivia Rodrigo, které dominují globálním hitparádám, také Pam Rabbit vnáší do českého popu komplikovanější emoce. Právě zmíněný pocit divnosti zachytilo její česky i anglicky zpívané album I Love the Internet a vyneslo jí loni nejen Cenu Anděl v kategorii Sólová interpretka, ale také k ní přitáhlo početné publikum, s nímž písně o outsiderství, rozchodech, zklamané důvěře nebo vztazích, které se dostaly do slepé uličky, maximálně rezonují.