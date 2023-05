České filmy ve Varech: adaptace Topola, nesnesitelné vedro, zálohování života

V soutěži nadcházejícího filmového festivalu v Karlových Varech budou zastupovat českou kinematografii dva snímky mladých režisérů – debut Tomáše Kleina Citlivý člověk a historické detektivní drama Úsvit Matěje Chlupáčka. Klání bude mít letos výjimečně o jeden titul míň než obvyklých dvanáct. Svůj film těsně před oznámením soutěže stáhla Čína. Podle tamních filmařů a informací vedení festivalu to bylo údajně na nátlak Pekingu kvůli zhoršeným diplomatickým vztahům mezi oběma zeměmi. V soutěžním programu se neobjeví ani ruské filmy. „Viděli jsme jen velmi málo ruských snímků. Ruští filmaři se stáhli ze scény,“ řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och, podle kterého bylo zároveň „nepřijatelné, aby se do programu dostal jakýkoliv ruský film, který vznikl po vypuknutí války na Ukrajině“.

Road movie Tomáše Kleina je adaptací stejnojmenné, ceněné knihy Jáchyma Topola. Vypráví o komplikovaném vztahu syna a otce a vytěsňování smrti ze života. Scénář napsal Klein spolu s Lucií Vaňkovou a Kateřinou Traburovou. Konzultantem byl sám autor literární předlohy. V hlavní roli se objeví David Prachař. Do minulosti, konkrétně na Slovensko konce třicátých let, se naopak ohlíží Úsvit. Film podle scénáře Miro Šifry (Rédl, Zrádci) je zasazený do slovenského města Svit, kam přijíždí mladá těhotná lékařka a její manžel, ředitel továrny, který má na úkol postavit nové město po vzoru baťovského Zlína. Plány ale přeruší nález mrtvého novorozence v areálu továrny a historické drama se přehoupne do krimi.