Živý řetězový e-mail, řekla Nerudová o Foldynovi. A jednání o bezpečnosti je podle Okamury jen PR vějička

Na CNN Prima News se v této otázce střetli první místopředsedkyně ODS Eva Decroix a předseda SPD Tomio Okamura. Diskusi otevřela připomínka jednání ohledně budoucnosti obrany, kterou na minulý čtvrtek svolal Petr Fiala. Opozice s výjimkou Pirátů na něj nedorazila, protože se jí nelíbilo, že koalice nejprve zvýšení výdajů na obranu schválila a až poté přizvala ostatní strany k diskusi. Vše vyústilo v to, že zatímco premiér sdílel na sociálních sítích fotky prázdných židlí Tomia Okamury a Andreje Babiše, Alena Schillerová zveřejnila video, v němž nazvala Fialu parchantem a manipulátorem. Napětí kolem obranné politiky tak eskaluje nejen ve sněmovně, ale i na sítích. „Seriózní přístup by byl to nejprve s partnery projednat a až poté si to odsouhlasit. Tohle byla jen PR vějička,“ řekl k onomu jednání o obraně v debatě na CNN Prima News Okamura.