Všude jsou miny: jak Ukrajina bojuje s nebezpečím, jehož řešení má maximální prioritu

O dva a půl roku později to na oblíbeném místě svatebčanů a dalších hostů vypadá jako po apokalypse. Z multifunkčního areálu zbylo torzo. Luxusní restaurace, lázně i hotelové pokoje se změnily v suť a je skoro nemožné určit, co z toho kde stálo. Poznat a zařadit se dají jenom dlaždičky ve dvou odstínech modré barvy – pozůstatek krytého bazénu –, které uprostřed cihlové drti svítí už zdálky. Kousek od nich se spolu s vládním zmocněncem pro obnovu Ukrajiny Tomášem Kopečným potkáváme s Jurijem Olenčenkem z neziskové organizace HALO Trust. Kromě spouště tu za sebou totiž Rusové nechali ještě miny. A on je pomáhá odstraňovat.