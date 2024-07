Vít Krejčí má za sebou nejlepší sezonu života a před sebou stále stejnou otázku: Co bude dál?

Na banneru je i nápis „Z Písku až do NBA“ a kromě zvýraznění skutečnosti, že okresní město má dnes svého zástupce v nejlepší basketbalové lize světa, slouží hlavně jako motivace pro mladé hráče: opravdu, z Písku se dá doputovat až do Spojených států. Cesta čtyřiadvacetiletého Krejčího je pro dnešní mladé naděje ta asi nejvíce příhodná k prostudování. Daleko více než u jiných hvězd je z ní patrné, co je nutné obětovat a čím si musí každý talent projít, pokud se chce prosadit ve vysněném světě, který zároveň nemá špetku slitování.