V Maďarsku začalo další kolo hledání škůdců vlasti. Co z toho bude tentokrát? 

Nakonec se v Transparency rozhodli, že oficiálně s úřadem komunikovat nebudou, ale veřejně mu odpoví, a minulé pondělí to udělali. „Jsme organizace, která chce po státu otevřenost a odpovědi na otázky. Přišlo nám fér, že když jsme naopak tázáni my, máme odpovědět na to, na co odpovědi máme mít,“ říká Martin. Úředníky jejich veřejná odpověď nejspíš neuspokojila.