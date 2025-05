Úterý rozhodne o budoucnosti ředitele České televize

Jan Souček byl zvolen generálním ředitelem veřejnoprávního kolosu před rokem a sedmi měsíci a do funkce nastupoval z křesla ředitele brněnského studia ČT. Podstatné na jeho volbě bylo i to, že v čele televize vystřídal po dvanácti letech zkušeného mediálního manažera Petra Dvořáka. Schopnost nevýrazného kandidáta Součka získat v souboji s těžkou manažerskou vahou od patnácti členů rady jedenáct hlasů tehdy překvapila i zasvěcené pozorovatele. Souček od té doby bojuje s kritikou rady na mnoha „křídlech“ a jeho asi nejvýraznějším počinem bylo loňské zrušení pořadu 168 hodin novinářky Nory Fridrichové. Po jejím konci na obrazovce volala – stejně jako po odchodu Václava Moravce – část politického světa, které se tradičně nelíbí kritická novinařina, a svou vůli prosazovala skrze některé členy rady už za Dvořáka. Členy rady volí politici (sněmovna a dnes, po novele zákona, i Senát), a zejména ti, za nimiž bylo možno vysledovat přízeň SPD či ANO, se snažili mluvit České televizi do zvaní hostů i do personálií.