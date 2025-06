Trump překvapil Babiše útokem na Írán, ale v televizní debatě se zapotil spíše nad otázkami, kde chce po volbách najít peníze na své sliby

„Já nerozumím, proč diplomatická jednání nedopadla, avizoval, že se to vyvíjí dobře. Důležité je, co se stane. Pokud by tento krok znamenal eskalaci, světové teroristické útoky, tak to by bylo špatně. Doufejme, že to přinese diplomatické jednání a skončí válka mezi Izraelem a Íránem,“ uvedl lídr opozice. Během debaty Babiš nezmiňoval, že útok na Írán může přinést větší bezpečnost Izraele, o němž jinak mluví jako o důležitém spojenci Česka. Stejně tak ale nemluvil ani o tom, že útok, jak zdůrazňují někteří kritici, nebyl na pořadu dne, protože íránský jaderný program ještě nebyl v tak rozvinuté fázi, jako to tvrdí izraelský premiér Benjamin Netanjahu.