TOP 10 domácích článků Respektu roku 2024: Nová čeština, hra o Seznam, inflace a střední třída, odolnost dětí

Podobenka mladíka, který právě vešel do kavárny v centru Ostravy, před měsícem obletěla média a sociální sítě. Filip Leško na ní stál ve skupince dalších mladých mužů, kteří, stejně jako on, drželi v ruce cedulky s různými nápisy: „Piju savo“, „Jsem certifikovaný rasista“ nebo „Každej komouš musí viset“. Na cedulce dvaadvacetiletého studenta polonistiky a historie, který si právě na tácku přináší ke stolku hrnek s kávou, stálo: „Mám doma dýku SS“. „To byl vtip, žádnou dýku doma nemám. Ty nápisy byly reakcí na veřejné hodnocení Filipa Turka jako nějakého neonacisty, to hodnocení je velice nespravedlivé,“ říká Filip Leško, jeden z pětistovky převážně mladých mužů od 15 do 35 let, kteří minulý měsíc založili Generaci Motor neboli Motorgen. Jde o mládežnickou organizaci politické strany Motoristé sobě, jež má sloužit jako zásobárna budoucích kádrů strany, jejíž nejznámější představitel, populární internetový propagátor silných aut a luxusního životního stylu Filip Turek, se stal v červnu europoslancem. Mnozí členové Motorgenu už do partaje Motoristé sobě vstoupili, další to zvažují. Co Turkovi následovníci chtějí a jaké mají s Motorgenem plány?