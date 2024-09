Posunout krajské a senátní volby kvůli povodním? Správné rozhodnutí neexistuje

Kabinet argumentuje tím, že odložení voleb je právně a technicky velmi složité –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a během čtyř dnů, které do voleb zbývají, by se proces jejich odložení nestihl. S tím souhlasí i ústavní právník Marek Antoš, vedoucí Katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, podle kterého má komplikovanost odkladu voleb své důvody. „Je to pojistka před tím, aby to některá vláda případně nemohla zneužít,“ připomíná. Ale současně dodává, že český právní systém není na možnost opravdu vážných katastrof příliš připraven –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a chybějí tu nástroje, jak v případě takové situace volby posunout.