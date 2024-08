Mohou lidé běhat ještě rychleji?

Thomas Burke potřeboval přesně dvanáct sekund, aby se stal prvním novodobým olympijským vítězem v běhu na 100 metrů. V roce 1896 ho v Aténách oslavovaly a povzbuzovaly desetitisíce diváků. Dnes by s tímhle časem neměl šanci. Ve fiktivním závodě na 100 metrů by za olympijským vítězem z Tokia, Italem Marcellem Jacobsem, zaostal o téměř 18 metrů. A Jamajčan Usain Bolt by ho se svým světovým rekordem 9,58 sekundy předstihl dokonce o více než 20 metrů, tedy pětinu trati.