Čím překvapil ostře sledovaný telefonát mezi Trumpem a Putinem

Bílý dům v úterý vpodvečer středoevropského času vydal po zmíněném telefonátu krátké prohlášení, že se „oba vůdci shodli, že tento konflikt musí skončit trvalým mírem“. Před vyhlášením samotného příměří by však měly – to je po dnešku novinka – Rusko a Ukrajina nejdříve bezodkladně vzájemně přestat útočit na energetiku a kritickou infrastrukturu, říká americké komuniké. Také by se co nejrychleji měly rozběhnout rozhovory o tom, jak dosáhnout příměří v Černém moři. Bezpečnostní experti upozorňují, že právě ruská energetika a Černomořská flotila jsou Ukrajinou nejvíce poškozené, a je tedy v zájmu Moskvy zde zabránit dalším ztrátám.