Před třiceti lety skončil apartheid. Teď JAR potřebuje další zázrak

Očekávalo se krveprolití. Jak jinak než brutální odvetou by mohla skončit diktatura bělošské menšiny nad černošskou většinou? Do čeho jiného než do občanské války by mohlo vyústit násilí mezi mladou generací různých černošských politických frakcí, které předcházející dekádu trvale přibývalo v chudinských čtvrtích jihoafrických měst?

Pesimismus ohledně budoucích vyhlídek Jižní Afriky se nenaplnil, naopak se stal zázrak. Nepřátelé spolu dokázali mluvit –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a najít konsenzus. Trpící nechtěli odplatu, dokázali odpustit a usmířit se. Zázrak vrcholil na jaře před třiceti lety, kdy došlo k prvním svobodným volbám, jichž se mohli účastnit Jihoafričané všech barev pleti. Zrodila se země, která si kvůli zcela nebývalé kulturní pestrosti jejích obyvatel začala říkat „duhový národ“, „rainbow nation“.