Polemika s ředitelem České televize o tom, co vede do pekel

Argumentace generálního ředitele Součka je mimoběžná. Nereagoval na otázku, ale polemizuje se svým pocitem z ní. Fakticky jsme se z jeho reakce dozvěděli jen to, že „nežijeme v totalitě. Volby v Česku jsou už 34 let svobodné (ty první byly až v červnu 1990). Naše zákony tedy už desítky let vznikají demokraticky“ a pak že „můj děda byl za první republiky daňový úředník, praděda policista, babička i maminka účetní“. Děkujeme za tyto exkurzy do malých i velkých dějin, všichni jsme měli dědu, pradědu, maminku, ale fakticky jsou nám tyto informace k ničemu. Pomohlo by, kdyby na otázku odpověděl, což se nestalo.