Osobnostní předpoklady Markéty Pekarové-Adamové jsou v pořádku, pojďme dál

“Nemá na to osobnostní předpoklady vést sněmovnu,” prohlásila Alena Schillerová na adresu předsedkyně dolní komory parlamentu Markéty Pekarové-Adamové na vysvětlení toho, proč má být ze svého postu odvolaná. Právě to teď požadují zákonodárci ANO a SPD.

Pekarová-Adamová se má jistě v politice ještě co učit. Někdy rychleji mluví, než myslí (v české politice celkem častý jev) - a někdy vzbuzuje podezření, že nedůvěřuje ani sama sobě. A svůj příběh obyčejné holky z obyčejné rodiny, která se vlastní pílí vypracovala na vrchol, prodává občs tak horlivě, že její kolegové musí zahlazovat následky. Třeba když před zimou tváří v tvář raketově rostoucím cenám energie radila jiným obyčejným lidem, aby si koupili teplé svetry, jako to udělala ona. Ale nedostatek osobnostních předpokladů vést sněmovnu? A z úst Aleny Schillerové, která se nám nedávno snažila namluvit, že Andrej Babiš by byl ideální prezident?