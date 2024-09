Od nacionalismu k fašismu

Kdyby byl Tomáš Taraba ministrem vlády Vladimíra Mečiara v devadesátých letech a prohlásil, že vyjde vstříc Maďarsku a urovná s ním spor o Dunaj (ministr životního prostředí za SNS obhajuje maďarský projekt vybudování čtyř vodních děl ve starém korytě Dunaje, jenž by měl velmi negativní dopad na přírodu na Slovensku. Taraba projekt označuje za „pouhé nasypání kamínků“, podle něj je potřebný pro ukončení dlouholetého sporu mezi Slovenskem a Maďarskem kvůli vodnímu dílu Gabčíkovo–Nagymaros – pozn. red.), Mečiarovi voliči by ho hnali holemi. Dnes je tento tábor voličů vládní koalice ještě radikálnější, ale Tarabova slova je nevzrušila. Jak je to možné? Změnili totiž nepřítele. Už to nejsou Maďaři, kteří se naopak stali spojenci; jejich novým nepřítelem jsou etničtí Slováci.