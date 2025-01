Může za to vakcína, nebo Brusel? Základem zvýšení porodnosti je přiznání si všeho

Pouze z dalšího kontextu vyplynulo, že onou hořkou pilulkou ke spolknutí má být vztah mezi proočkovaností populace a klesající porodností. Později nicméně prohlásila, že nemáme jasná data, která by tuto souvislost potvrdila: „Buď se to potvrdí, nebo se to vyvrátí, ale je nutné o tom mluvit.“ Jak si tedy máme přiznat něco, o čem sama tvrdí, že to není prokázáno, už nevysvětlila.