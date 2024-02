Že Rakušan nadbíhá nadávkám? Tak jsme to ale po zvolení Zemana chtěli

Populární britský velvyslanec v Praze Matt Field dostal výborný nápad. Vyzval na síti X Češky a Čechy v rozmezí 18-26 let, aby se přihlásili do neformálního týmu jeho poradců. Chce poslouchat jejich názory, postřehy a informace k dění v Česku. „Z celé země, s různými příběhy,“ vysvětlil svoji představu a připojil přihlášku. Neměli by se Fieldem inspirovat český prezident, premiér, šéfové parlamentu a další vrcholní politici, kteří chtějí rozumět své zemi, a hlavně dynamice jejího společenského vývoje?

Na nejlepší cestě k tomuto cíli je hned po Fieldovi možná vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, který se rozhodl vypravit mezi voliče do jejich domácího prostředí. Chvála ale zatím není jednoznačná.