Ján Markoš: Andreji Dankovi nejde o hmyz v potravinách. Snaží se surfovat na vlně zhnusení
Opět jsme byli zachráněni před neexistující hrozbou. Pokolikáté už?
Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko se rozhodl zachránit Slovensko před hmyzem v jídle. Přes parlament protlačil legislativu, podle které se musí všechny výrobky obsahující tyto drobné tvory v supermarketech prodávat na speciálním, odděleném místě.
V obchodech se reálně nic nezmění. Obchodní řetězce totiž v současnosti nemají výrobky z hmyzu v nabídce. Opět jsme byli zachráněni před neexistující hrozbou. Pokolikáté už?
Dankovi je samozřejmě složení potravin zcela ukradené. Jeho krok byl výhradně politický. Chtěl získat pozornost voličů tím, že v nich vyvolá silné pocity zhnusení a odporu. Chtěl, aby si živě představili kroutící se larvy, cvrčky kmitající tykadly a nožičkami, krovky pukající pod zuby. A asociovali si je s Evropskou unií a proevropskými politiky.
Život není sterilní
