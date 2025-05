Jako Meloni? Spíš další Orbán

Nicméně očekávat, že stejně by se po eventuální volební výhře choval i Simion, je zřejmě bláhové. Rumunský prezident má sice nemnoho reálných pravomocí a přímo do politické agendy většinou vstupovat nemůže, nicméně spíše než druhá Meloni by se Simionovým vstupem do prezidentského paláce přibyl na unijním tablu další klon maďarského lídra Viktora Orbána se všemi obstrukcemi, vety a výzvami k poddajnosti vůči Rusku, které k tomu patří.