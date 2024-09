Démonizace radikálů možná nefunguje, jejich politická izolace však ano. Tak u ní zůstaňme

Vede i v dalších zemích na východě Německa a do parlamentu by se přes pětiprocentní hranici dostala ve všech západních spolkových zemích kromě Brém. Jaké poučení si z toho má vzít Česko? Nemělo by přestat „démonizovat“ své vlastní radikály, když nic takového na voliče nefunguje? Přesně to totiž někteří radí.