ČT by s politiky tančit neměla

Pořad České televize StarDance, v němž profesionálové tančí se známými osobnostmi, je nepochybně roky oblíbený rodinný formát. Sledují ho malí i velcí, je kultivovaný, veřejnost může motivovat i k pohybu.

Co naopak nelze úplně pochopit, je výběr publika a prostřihy na něj. Během tohoto sobotního večera kamera České televize zabírala opakovaně kancléřku prezidenta republiky Janu Vohralíkovou a politiky (členy vlády a Senátu). Není to nic nového, politicí chodili do StarDance i v minulosti. A tento trend pokračuje i v letošním ročníku.