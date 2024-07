Co atentáty na politiky znamenají pro média

Na Slovensku jsme o osm týdnů před Amerikou. Ve chvíli, kdy se tam střelec pokusil zabít Donalda Trumpa, slovenský premiér Robert Fico už se vracel do práce po neúspěšném pokusu o atentát. Tento náskok nám dává možnost podívat se na to, co bylo příčinou atentátu a co to znamenalo pro novináře.