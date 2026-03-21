Archiv vydání
21. 3. 20264 minuty

Chtějí Motoristé zničit národní parky? A povede se jim to?

Hloupá slovenská cesta je před námi, jen v Česku vyžaduje více času

Marek Švehla

Lidé pracující ve státní ochraně přírody jsou na leccos zvyklí. Ovšem to, co se děje na ministerstvu životního prostředí nyní, nepamatují.

„Když přicházel do vedení úřadu Richard Brabec z ANO, zaskočilo nás, že tam jde šéfovat manažer chemičky. Pak si ale s námi sedl, vyptával se a se zájmem poslouchal, co mu říkáme. Teď je to jinak. Motoristé se na nic neptají. Ti přišli na ministerstvo s ideologií a hotovými odpověďmi. Z nich je patrné, že přístup k ochraně životního prostředí se výrazně mění, ale vše je tak zmatené, že nedokážeme zatím popsat jak.“

Slova dlouholetého rezortního praktika, kterého jsem spolu s dalšími oslovil v naději, že mi pomůže vysvětlit, co se na ministerstvu životního prostředí děje, o mnoho jasnější vhled nepřinášejí. Zato však naznačují, jaká nálada teď ve státní ochraně přírody panuje. Ministerstvo řídí dva lidi – ministr a vládní zmocněnec pro green deal – a podřízení nevědí, kdo z nich má hlavní slovo. Jedním z jejich prvních kroků byl svérázný vyhazov uznávaného ředitele našeho nejstaršího národního parku, a to nečekaně (chystal se zrovna na dovolenou) a bez vysvětlení. Bezpečně víme pouze to, že vyhozený ředitel Robin Böhmisch vadil sponzorce Motoristů a jejímu krkonošskému byznysu. 

Vyhazov byl tedy ukázkově arogantní zvůlí a natolik zpochybnil úmysly Motoristů vůči ochraně přírody, že se Českem začala šířit obava, co bude s národními parky pod motoristickou vládou dál a zda nemůže dojít k jejich likvidaci, jako se to stalo na Slovensku pod vedením spřáteleného ministra Motoristů Tomáše Taraby. Ten udělal to, s čím tady začali i Motoristé – odvolal ředitele národních parků a seškrtal jim peníze.

