10 článků
8. 11. 1972
Lesklý DVD disk před pětadvaceti lety změnil filmový byznys – a měl výhody, které nám dnes chybějí
Ve filmovém průmyslu se může stát po pandemii cokoli, ale vítězem bude hlavně divák
Českou kulturu čekají velké změny, které se nutně dotknou i jejího ministerstva
Filmaři a kinaři se upínají k podzimu
Letních kin přibývá a pomáhají obnově lokálního kulturního života
Ještě neotevřeme vs. Cokoliv je lepší než nehrát - co říkají kinaři před otevřením
Výběr nového nájemce vršovického kina Vzlet může být inspirací pro Prahu i další města
Sadomaso v kinech