0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čekání, jestli je to ebola
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
09:00

Žena v Bílině o víkendu fyzicky napadla ministryni Mrázovou

Čtyřiačtyřicetiletá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO). Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění, uvedla v pátek policie na síti X. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou.

"Kriminalisté prověřují okolnosti a motiv samotného napadení. Nicméně dosavadním zjištěním můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin," informovala policie. Žena je obviněná z nebezpečného vyhrožování. S návrhem na její umístění do vazby státní zástupce nesouhlasil.

Žena je hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení, dodali policisté. Základní sazba za nebezpečné vyhrožování podle trestního zákoníku je trest až rok vězení. V případě nebezpečného vyhrožování musí jít o výhrůžku usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou.

↓ INZERCE