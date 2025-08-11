0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
11. 8. 2025

Zemětřesení v Turecku má jednu oběť a ke třem desítkám zraněných

Nedělní zemětřesení na západě Turecka o síle 6,1 stupně si vyžádalo jednoho mrtvého a 29 zraněných. Šestnáct budov se zřítilo, oznámil podle agentury Reuters ministr vnitra Ali Yerlikaya. Na generální konzulát v Istanbulu se v souvislosti s aktuální situací v Turecku zatím žádný Čech nepřihlásil.

Zemětřesení mělo epicentrum u města Balikesir v západním Turecku, uvedly seizmologické ústavy. Podle tureckých médií otřes, který nastal kolem 19:00 SELČ, zaznamenali i obyvatelé Istanbulu. Již prvotní informace z oblasti hovořily o škodách na budovách.

Turecký ministr vnitra Yerlikaya v neděli pozdě večer uvedl, že jedna 81letá osoba zemřela poté, co ji záchranáři vyprostili ze sutin. Pátrací a záchranné operace byly podle něj ukončeny a nejsou žádné další známky vážných škod nebo obětí. ctk, ft

