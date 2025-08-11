Zelenskyj: Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Na příměří se nechystá
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války. Ve svém pravidelném poselství to včera večer uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila.
Zelenskyj se ve svém vyjádření odkazuje na zprávu zpravodajských služeb a vojenského velení. "Neexistuje žádný náznak, že by Rusové dostali signály k přípravě na poválečnou situaci," uvedl ukrajinský prezident. "Naopak, přesouvají své jednotky a síly způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Pokud se někdo chystá na mír, tak toto nedělá," doplnil Zelenskyj bez podrobností. čtk, ft