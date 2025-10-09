Zelenskyj: O další spolupráci budu brzy s Babišem mluvit osobně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že hovořil s Andrejem Babišem a poblahopřál mu k vítězství v českých parlamentních volbách, zatímco předseda hnutí ANO ocenil odvahu ukrajinského lidu v boji proti ruské agresi. "Dohodli jsme se, že v nejbližší době při osobním setkání probereme naši další spolupráci," napsal Zelenskyj na sociální síti.
Sám Babiš uvedl, že si v poledne telefonoval s ukrajinským prezidentem, kterému vyjádřil mu podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. "Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," napsal na síti X. Připomněl, že v minulosti se oba setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Z Babišova vyjádření vyplývá, že jej Zelenskyj kontaktoval.
Stalo se tak poté, co předseda ANO ve středu na tiskové konferenci řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet. Loni Ukrajina díky české muniční iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
""Vážíme si našeho strategického partnerství s Českou republikou a jsme vděční za podporu Ukrajiny a Ukrajinců v této těžké době. Pracujeme na tom, aby spolupráce mezi našimi zeměmi byla jen produktivnější," napsal Zelenskyj. "Babiš ocenil odvahu ukrajinského lidu v našem boji proti ruské agresi. Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci," dodal. čtk